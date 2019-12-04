فيديو.. لوكاندة الأوباش بـ موسم الرياض ضحك من القلب
بطولة حسن الرداد وسعد الصغير وهالة فاخر

فيديو.. لوكاندة الأوباش بـ موسم الرياض ضحك من القلب

2019/12/05
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن عرض مسرحية لوكاندة الأوباش ابتداء من اليوم، بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وهالة فاخر وسعد الصغير.

وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ضحكتك تبدأ في مسرحية لوكاندة الأوباش، بس ما نضمن لك متى تنتهي، تعال وشف الكوميديا مع حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وكمان هالة فاخر من يوم 4 ديسمبر”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز تذاكر المسرحية من خلال الرابط التالي (هنا).

 

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