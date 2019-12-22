فيديو.. لوليتش يُسجل الهدف الثاني في شباك يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، لوليتش، في تسجيل الهدف الثاني في شباك يوفنتوس عند الدقيقة 72، مستغلًّا كرة عرضية مميزة.

وكان الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو المقامة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي 2019، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الدقيقة 16 عن طريق النجم لويس ألبيرتو، قبل أن يُسجل الأرجنتيني باولو ديبالا التعادل في الدقيقة 45 بعد متابعته لتسديدة كريستيانو رونالدو التي صدها حارس المرمى.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي لتسجيل هدف التعادل سريعًا، والبحث عن تسجيل هدف آخر لتحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم، فيما يسعى لاتسيو للحفاظ على تقدمه وخطف لقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

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