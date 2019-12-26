المواطن - الرياض

في ليلة سودانية خالصة أحيا عدد من نجوم الفن السوداني ليلة سودان المحبة في منطقة البوليفارد في الرياض التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه.

فيديو | ليلة سودانية خالصة في بوليفارد الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/iJVEdCYV0s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 26, 2019

واكتظت جنبات مسرح أبو بكر سالم بالآلاف من أبناء الجالية السودانية وعشاق النغم من مختلف الجنسيات الذين مع الوصلات الغنائية التي قدمها كل من الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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