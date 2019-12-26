فيديو.. ليلة سودانية خالصة في بوليفارد الرياض
اكتظت جنبات مسرح أبو بكر سالم بالآلاف

فيديو.. ليلة سودانية خالصة في بوليفارد الرياض

2019/12/27
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

في ليلة سودانية خالصة أحيا عدد من نجوم الفن السوداني ليلة سودان المحبة في منطقة البوليفارد في الرياض التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه.

واكتظت جنبات مسرح أبو بكر سالم بالآلاف من أبناء الجالية السودانية وعشاق النغم من مختلف الجنسيات الذين مع الوصلات الغنائية التي قدمها كل من الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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أبو عبدالرحمن
ضيف
أبو عبدالرحمن

‏فعل الذنب إثم، والمجاهرة به ذنب آخر أقبح من المستتر، ففي الصحيحين أن رسول اللهﷺ قال: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين.” لما في المجاهرة من الجرأة على الله والاستخفاف بحقه.
“فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا”. “واستغفروا الله إن الله غفور رحيم” ‎

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13 ساعة


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