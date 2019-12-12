فيديو.. ماذا تحتاج لتعيش أكثر من مائة عام؟

المواطن - علا البابلي

نشر المترجم عبدالله الخريف مقطع فيديو يتضمن إجابة الباحثة جوليام هولت من جامعة بيرغام، على سؤال ماذا تحتاج لتعيش أكثر من مائة عام؟

وقد تضمن الفيديو إجابات مُفاجئة للمشاهدين، حيث كانت الإجابة على هذا السؤال غير متوقعه بالمرة وفق ما وجدته الباحثة جوليام هولت من نتائج علمية وصلت إليها، حيث كانت الإجابة تتمثل في حصولك على مصل الأنفلونزا.. الذي يُقلل من فُرص الموت المبكر!!.

كما أكدت الباحثة أيضاً من خلال هذا الفيديو أن التمارين الرياضية تقي من حدوث الموت المبكر، والجديد في هذا الفيديو والمفاجئ للجميع هو أن مصل الأنفلونزا يقيك من الموت المبكر أكثر من التمارين الرياضية اليومية.

كما أن الإقلاع عن التدخين من الأمور التي تعمل على زيادة معدل العمر، وهو ما يجب أن يعلمه ويحرص عليه كل المُدخنين.

وتناول الفيديو أيضاً أكثر الأمور التي من شأنها أن تزيد من معدل العمر لدى الإنسان وجاءت العلاقات الاجتماعية في المرتبة الثانية مباشرة من القائمة فالإنسان الذي يمتلك علاقات اجتماعية قوية مع المُقربين منه، فإنه يكون لديه فُرصة جيدة للبقاء أطول على قيد الحياة، فمن يمتلك عائلة في وقت الطوارئ والأزمات يُمكنه أن يعيش مُدة أطول.

أما السبب الأكثر قُدرة على جعلك تعيش أكثر من مائة عام، فهو قُدرتك على تحقيق التكامل الاجتماعي والتعايش مع الآخرين والاندماج معهم.