فيديو.. ما علاقة السكري بأمراض القلب؟

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الصحة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعوياً يحتوي على معلومات طبية مهمة لمرضى السكري وطرق تفادي مضاعفته خصوصاً الأمراض القلبية، وذلك استمراراً لدورها التوعوي والوقائي وتزامناً مع حملتها السنوية لداء السكري.



يذكر أن المملكة تشهد العديد من الفعاليات التوعوية في الفترة الحالية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.

وتقيم الجمعية السعودية العلمية للسكري بالتعاون مع جمعية القلب السعودية حملة توعوية بعنوان “حب قلبك” بمشاركة نخبة من الاستشاريين حيث تقدم الحملة العديد من المعلومات الصحية لمرضى السكري في المجمعات التجارية في عدة مدن ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.