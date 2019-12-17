فيديو .. متحدثة التعليم تكشف مزايا تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

فيديو .. متحدثة التعليم تكشف مزايا تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

2019/12/17
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية يتيح للمعلمين الموجودين على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الحصول على علاوة مضاعفة.

إعادة مكافأة نهاية الخدمة:

وأوضحت ابتسام الشهري، في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية” أنه تم إعادة مكافأة نهاية الخدمة كما كانت في السابق، وسيحصل المعلم على أعلى المكافأتين، سواء من السلم التعليمي أو العامّ، مضيفةً أنه سيتم تسكين جميع المشرفين التربويين وحمَلة المؤهلات العليا من الماجستير والدكتوراه، الذين كانوا على برنامج الإيفاد والابتعاث على رتبة معلّم متقدّم بعد أن كان ممارسًا.

قرار وزاري:

يذكر أن وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، أعلنتا عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى الـ10 من ذي القعدة 1441هـ، الموافق 1 يوليو من عام 2020م، بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة، وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وقال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”: إن تأجيل لائحة الوظائف الجديدة يحقّق تطلعات المعلمين والمعلمات، مضيفًا: أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة، مبديًا شكره لوزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية بهذا الشأن.

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