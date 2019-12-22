فيديو.. مدير مركز الزلازل والبراكين يعلق على الهزة الأرضية

المواطن - الرياض

علق زعم العتيبي، مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين، على الهزة الأرضية قبالة سواحل محايل عسير بقوله “تعتبر هذه الهزات طبيعية نتيجة انفتاح البحر الأحمر وتحرك الصفيح العربية باتجاه الشمال الغربي”.

فيديو | زعم العتيبي لـ #الإخبارية: تعتبر هذه الهزات طبيعية نتيجة انفتاح البحر الأحمر وتحرك الصفيح العربية بإتجاه الشمال الغربي pic.twitter.com/AjYTWdZxJO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2019

وأضاف زعم العتيبي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هذه الهزة لا يوجد لها أي تأثير على المملكة .

يذكر أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة الأرضية بقوة 3.4 درجة، على مقياس ريختر الساعة 1.49 صباح اليوم الأحد.

وتابعت الهيئة، أن الهزة بعمق 15 كيلومتراً تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلومتراً عن الساحل و ٦٥ كيلومتراً جنوب غرب محايل عسير.

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