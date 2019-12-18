فيديو.. مراهق يمتلك 3.3 مليون دولار يبتكر بدلة أخطبوطية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت في عمر الـ 19 وتمتلك 3.3 مليون دولار، فماذا ستفعل بها؟ في حالة أيريك فينمان، فالإجابة بسيطة، وهي بناء بدلة آلية أخطبوطية، ولكنها أكثر من ذلك.

A teenage millionaire built a real-life Dr. Octopus suit pic.twitter.com/2ZVLtdqM1u — Mashable (@mashable) December 18, 2019

قصة بدلة الأخطبوط:

ابتكر فينمان، أصغر مليونير بيتكوين في العالم، البدلة الآلية الأخطبوطية، في عمر الـ 19 عامًا، وهي في الحقيقة أكثر من طرف اصطناعي روبوتي يمكن ارتداؤها، تم تصميمها على نمط أسلحة دكتور أوكتوبوس في كاريكاتير سبايدر مان، والفكرة هي أن هذه الأذرع الميكانيكية تمنح مرتديها القدرة على زيادة قدراته.

صُنعت البدلة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويتم التحكم في الذراعين عن طريق وحدات تحكم دقيقة مثبتة في الخلف وثمانية محركات تعمل على توفير الطاقة، ويتحكم المستخدم في الذراعين باستخدام إصبعين.

الأمر المثير للإعجاب، هو أنها صُنعت لطفل يبلغ 10 سنوات يُدعي أريستو ميهان.

يُعاني الطفل من اضطراب الحركة المفرطة وتشتت الانتباه، وكان هو صاحب الفكرة؛ لأنه من محبي الكتب الهزلية، واعتقد أن بدلة الطبيب أوكتوبوس ستحل مشاكله.

بالعرض على فينمان، وجدها فكرة ذكية، واستثمر بعض أمواله من البيتكوين في بناء البدلة، وعمل مع فريق من المهندسين لتحويلها من فكرة إلى واقع، ولم يكن ميهان أكثر سعادة من قبل عند ارتدائها.

ويأمل فينمان في توسيع المشروع إلى جهاز أكثر عملية يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة؛ لمساعدة الأطفال الآخرين.

من هو إريك فينمان؟

في سن 12 عامًا، وبينما ينشغل الكثيرون في مثل هذا العمر بأحدث الأغاني وتصفيفات الشعر، عرف فينمان العملة المشفرة بيتكوين، واقترض من جدته ألف دولار لشرائها، كانت قيمتها آنذاك تتراوح بين 10 إلى 12 دولارًا.

كان حينها يعلم قلة فقط أنها سعرها سيرتفع وأنهم سيربحون من ذلك، لكن النخبة فقط من علموا أنه بمثابة استثمار، وكان فينمان أولهم، وشبه الأمر في تصريح سابق له بقوله: كانت البيتكوين بمثابة الرغبة في السلام العالمي، أنت تأمل أن يتحقق لكنك لا تتوقع ذلك في نفس الوقت، وكذلك هو الأمر، أعتقد البعض أن قيمتها سترتفع إلى 100 دولار أو 200 أو 1000 أو حتى مليون، لكن أحدًا لم يتوقع أن يتحقق ذلك.

حاليًا يمتلك أكثر من 401 عملة بيتكوين، والتي تُقدر بـ 3.3 مليون دولار.