فيديو.. مسن يُفشل محاولة سرقته بلكمة خاطفة

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول، رجلًا مسنًّا يُفشل عملية سرقة كاد أن يتعرض لها أمام أحد المساجد، حيث وجه لكمة خاطفة لأحد اللصوص وأجبره هو وشريكه على الفرار.

وبحسب الفيديو المتداول على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حاول أحد اللصوص إشغال المسن عند باب المسجد حتى يتمكن شريكه الذي كان قادمًا من الاتجاه الآخر من سرقته، ولكن نجح المسن أن يلتفت للسارق ويوجه له لكمة دفعته وشريكه إلى الهرب والفرار بسيارة كانت في انتظارهما أمام باب المسجد.

ولم يوضح الفيديو أي تفاصيل عن مكان الواقعة، فيما طالب متداولو المقطع بسرعة القبض على اللصوص ومعاقبتهم.