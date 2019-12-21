فيديو.. مشاعل الشحي تظهر بفستان زفاف ملكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من الحفل الثاني الذي أقامه الممثلان الإماراتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس، بمناسبة زواجهما.
View this post on Instagram
وسيطرت الأجواء الفخمة على الحفل، إذ ظهرت مشاعل بفستان زفاف تميز بالفخامة ونافست به الأميرات، وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل، وجاء مطرزًا بالكامل بتصميم Off Shoulder منفوش من بعد الخصر.
كما نشرت الممثلة الإماراتية أيضًا، عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه مرتديةً فستانًا آخر، بتصميم يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي مع وجود حزام عند الخصر، وتخلت عن الطرحة بوضعها تاج ماسي كبير الحجم، وترقص استعدادًا لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات.
View this post on Instagram
وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بحضور كبير من المدعوين، وتم تداول مقاطع عدة منه تكشف أن العرس أقيم في بدايته على الطريقة الخليجية المعتادة، ثم حرص الزوجان على تبديل ملابسهما وإشعال الأجواء باستكمال الحفل على الطريقة الفلبينية.
اترك تعليقاً