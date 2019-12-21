فيديو.. مشاعل الشحي تظهر بفستان زفاف ملكي
وسط أجواء الترف والفخامة

فيديو.. مشاعل الشحي تظهر بفستان زفاف ملكي

2019/12/21
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من الحفل الثاني الذي أقامه الممثلان الإماراتيان ​مشاعل الشحي​ و​أحمد خميس، بمناسبة زواجهما.

 

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وسيطرت الأجواء الفخمة على الحفل، إذ ظهرت مشاعل بفستان زفاف تميز بالفخامة ونافست به الأميرات، وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل، وجاء مطرزًا بالكامل بتصميم Off Shoulder منفوش من بعد الخصر.

كما نشرت الممثلة الإماراتية أيضًا، عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه مرتديةً فستانًا آخر، بتصميم يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي مع وجود حزام عند الخصر، وتخلت عن الطرحة بوضعها تاج ماسي كبير الحجم، وترقص استعدادًا لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات.

 

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وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بحضور كبير من المدعوين، وتم تداول مقاطع عدة منه تكشف أن العرس أقيم في بدايته على الطريقة الخليجية المعتادة، ثم حرص الزوجان على تبديل ملابسهما وإشعال الأجواء باستكمال الحفل على الطريقة الفلبينية.

 

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