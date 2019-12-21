فيديو.. مشاعل الشحي تظهر بفستان زفاف ملكي

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من الحفل الثاني الذي أقامه الممثلان الإماراتيان ​مشاعل الشحي​ و​أحمد خميس، بمناسبة زواجهما.

View this post on Instagram A post shared by ✨🌟نجوم اليوم🌟✨ (@starstodays) on Dec 19, 2019 at 3:11am PST

وسيطرت الأجواء الفخمة على الحفل، إذ ظهرت مشاعل بفستان زفاف تميز بالفخامة ونافست به الأميرات، وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل، وجاء مطرزًا بالكامل بتصميم Off Shoulder منفوش من بعد الخصر.

كما نشرت الممثلة الإماراتية أيضًا، عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه مرتديةً فستانًا آخر، بتصميم يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي مع وجود حزام عند الخصر، وتخلت عن الطرحة بوضعها تاج ماسي كبير الحجم، وترقص استعدادًا لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات.

View this post on Instagram A post shared by مشاعل الشحي 🐜 (@mashael_jamal) on Dec 19, 2019 at 1:54am PST

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بحضور كبير من المدعوين، وتم تداول مقاطع عدة منه تكشف أن العرس أقيم في بدايته على الطريقة الخليجية المعتادة، ثم حرص الزوجان على تبديل ملابسهما وإشعال الأجواء باستكمال الحفل على الطريقة الفلبينية.

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