شاهد الفيديو.. مشكلات العلاج في تركيا مستمرة!

المواطن - الرياض

ازدادت مشاكل العلاج في تركيا بعد سفر بعض المرضى لتلقي العلاج في هذا البلد، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن.

وقال البروفيسور عائض القحطاني استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير: إن المشكلة هي سفر بعض المرضى إلى تركيا رغم العيوب والمشكلات التي تحدث هناك، منها الذهاب إلى طبيب غير مؤهل أو مستشفى غير مؤهل، حيث يحدث انتقال للمرض بسبب عدم الاهتمام بالتعقيم.

تابع أن هناك أطباء يجرون عمليات جراحية مفتوحة تجعل المريض بدون قيود خاصة أو عامة، ما يدفعهم إلى العودة للمملكة بعد فشلها أو المشكلات التي يتعرضون لها.