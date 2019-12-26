فيديو.. مصرع ملاكم في مزرعة للخنازير رميًا بالرصاص

المواطن - متابعة

لقي الملاكم الكوبي، جيندريس رودريغيز فالديز، مصرعه بطلق ناري أثناء مشاجرة في مزرعة للخنازير، كان يعمل فيها كمصدر دخل إضافي بذبح الحيوانات خلال فترة أعياد الميلاد.

وخاض الملاكم، البالغ من العمر 30 عامًا، آخر نزال له في 21 ديسمبر الجاري، بميامي، وتعادل فيه مع خصمه الأمريكي، درو دويل، وهو الأول له في مسيرته بعد انتصارين وسبع هزائم.

ونقل موقع “El Nuevo Herald” عن مدرب الملاكم المقتول، قوله: “خاض يوم السبت الماضي واحدًا من أفضل نزالاته في مسيرته الاحترافية.

جندريس رودريغيز فالديز، الذي أطلقنا عليه اسم (El Velos – أي السريع)، ارقد بسلام.

ما زلنا في حالة صدمة وننتظر التفاصيل، لقد خسرناه لأنه كان عزيزًا علينا جميعًا، التعازي الحارة لأقاربه”.

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