فيديو .. مصطفى الآغا يكشف حقيقة وجود أوامر لدعمه الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقدم برنامج ” صدى الملاعب” على قناة MBC حقيقة ما تردد عن سبب دعمه لنادي الهلال مؤخرًا.

وقال الأغا في حلقة برنامجه ” صدى الملاعب”: منذ 25 عامًا وأنا أعمل في قناة MBC لم يخبرني أحد في مرة بدعم الهلال وإلا سيقوم بطردي من العمل أو سيقطع عني رزقي ” أكل عيشي”، وأنا سبق لي وأن دعمت الاتحاد في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2005، بعد أن خسر في جدة بثلاثية، والهلال فريق سعودي عربي شرّف المملكة والعالم العربي بمونديال الأندية، كيف لا أدعمه؟!

وفي وقت سابق، كتب الأغا عبر تويتر بعد حصول الهلال على المركز الرابع: حصيلة مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، تأهل كبطل آسيا وهزم بطل إفريقيا وعذب بطل أمريكا الجنوبية، وحل رابعًا بعدما عادل بطل أمريكا الوسطى والشمالية.

وأضاف الأغا: الأهم هو أن الهلال رفع رأس الكرة السعودية والخليج والعرب وآسيا؛ فكيف يُمكن انتقاد أو انتقاص هكذا مشاركة؟!

وتُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

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