فيديو.. مطاردة تنتهي بضبط كمية ضخمة من الكبتاجون بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون، أثناء محاولة ترويجها في الرياض.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر تطبيقها على “سناب شات”، مقطع فيديو يوثق جهود رجال المكافحة في مطاردة الجناة في شوارع الرياض والإطاحة بهم.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة المكافحة لبلاغ عن تواجد الجناة في أحد المواقع للقيام بترويج الحبوب المحظورة؛ فتم على الفور الانتقال للموقع ومطاردتهم، والانتقال بعد ذلك إلى منزل أحد المروجين وعثر بداخله على مكبس خاص لكبس الحبوب المحظورة وكمية أخرى جاهزة للترويج.