فيديو.. معلق مباراة الشباب والشرطة يتغنى بـ سعيد العويران

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الكرة السعودية السابق، سعيد العويران، الأنظار إليه خلال مباراة نادي الشباب والشرطة العراقي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

سعيد العويران:

وتغنى معلق قناة أبو ظبي الرياضية، محمد الشامسي، بنجم نادي الشباب السابق، سعيد العويران، فور رؤيته في مدرجات إستاد الأمير خالد بن سلطان، خلال المباراة التي انتهت بفوز الليوث على الشرطة العراقي بسداسية دون رد.

وقال معلق المباراة: “واحد من أساطير نادي الشباب.. سعيد العويران تاريخ جالس أمامك هذا تاريخ.. نجم صال وجال في السنوات الماضية.. مارادونا العرب أمير صحراء كرة القدم”.

وتابع محمد الشامسي خلال تعليقه على مباراة نادي الشباب والشرطة العراقي قائلًا: “صاحب أول هدف عربي وآسيوي يُصنف كأفضل هدف في المونديال، سعيد العويران”.

وأضاف: “قبل كل كأس عالم الجميع يتحدث عن سعيد العويران وهدفه في مرمى المنتخب البلجيكي، سجل هدفًا لن يُنسى، صاحب أول هدف عربي وآسيوي يُصنف كثاني أفضل هدف في كأس العالم”.

وواصل: “أول لاعب سعودي يُحرز هاتريك في تصفيات كأس العالم، وأول لاعب سعودي يُحقق هداف العالم في 1993، وصنف الاتحاد الآسيوي كلاعب كرة القدم الأول عام 1994، واللاعب الوحيد في تاريخ آسيا الذي حصل على هذا اللقب”.

واختتم الشامسي حديثه عن نجم الأخضر السابق قائلًا: “أول لاعب سعودي يُحرز جائزة أفضل لاعب آسيوي، أرقام كبيرة للنجم سعيد العويران واحد من نجوم نادي الشباب”.

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