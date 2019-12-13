فيديو.. مكافحة الفساد تحمي المبلغين وتضمن عدم تضررهم

المواطن - الرياض

جدد عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جدة التأكيد على أن الهيئة تكفل للمبلغين عن قضايا الفساد كافة سبل الحماية وذلك تشجيعًا للمواطنين لكشف قضايا الفساد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” أن الهيئة تشدد على عدم تضرر أي مبلغ سواء في وظيفته أو امتيازاته الأخرى.

وأكد أن المملكة تمضي بكل حزم في ملاحقة كل من لهم صلة بقضايا فساد مالي أو إداري، وذلك حتى تكون المملكة في مقدمة الدول التي تحارب الفساد.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر أمس، بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يعطي دفعة قوية لجهود مكافحة الفساد في المملكة.

ويضمن هذا الأمر الملكي تسريع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء مع فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات.

ويعد ضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعًا وتحقيقًا وملاحقة حيث تعكس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.