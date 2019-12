فيديو.. ملكة بريطانيا وحفيدها يطبخان الطعام

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو الأمير جورج، البالغ من العمر 6 أعوام، مع الملكة إليزابيث الثانية وأقارب آخرين وهم يطبخون معًا، بمناسبة مرور 4 أجيال على العائلة الملكية البريطانية.

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George came together to make Christmas puddings at Buckingham Palace as part of a Royal British Legion initiative.

Watch this clip as Her Majesty and Their Royal Highnesses take part in the pudding stir. pic.twitter.com/i3Xx2DtxhR

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019