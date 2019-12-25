فيديو.. ملكة بريطانيا وحفيدها يطبخان الطعام
بمناسبة مرور 4 أجيال على العائلة الملكية

فيديو.. ملكة بريطانيا وحفيدها يطبخان الطعام

2019/12/25
الساعة 7:03 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو الأمير جورج، البالغ من العمر 6 أعوام، مع الملكة إليزابيث الثانية وأقارب آخرين وهم يطبخون معًا، بمناسبة مرور 4 أجيال على العائلة الملكية البريطانية.

وبين الفيديو، الملكة إليزابيث وهي تشاهد حفيدها الصغير يحضر مع أبيه، الأمير وليام، حلوى “الكريسماس”.

وقالت الصحيفة: إن العائلة كانت تحضر الحلوى المعروفة باسم “الحلوى الشحمية” أو “البودينغ”، الذي يشير إلى نوع معين من حلويات الكريمة.

وتابعت أن هذه اللقطات سيتم عرضها في رسالة ملكة بريطانيا بمناسبة يوم عيد الميلاد.

وجرى تصوير الفيديو، الأسبوع الماضي، في قاعة خاصة بالموسيقى، داخل قصر بكنغهام.

وينتظر أن تخصص ملكة بريطانيا رسالتها السنوية بشكل أساسي إلى القضايا الوطنية مثل البريكست والانتخابات العامة. فيما لا يتوقع أن تتحدث عن ما حصل للأمير أندرو، الذي تنحى، قبل أيام، عن واجباته العامة بعد “الفضيحة الأخلاقية”.

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