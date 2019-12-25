فيديو.. ملكة بريطانيا وحفيدها يطبخان الطعام

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أظهر مقطع فيديو الأمير جورج، البالغ من العمر 6 أعوام، مع الملكة إليزابيث الثانية وأقارب آخرين وهم يطبخون معًا، بمناسبة مرور 4 أجيال على العائلة الملكية البريطانية.

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George came together to make Christmas puddings at Buckingham Palace as part of a Royal British Legion initiative. Watch this clip as Her Majesty and Their Royal Highnesses take part in the pudding stir. pic.twitter.com/i3Xx2DtxhR — The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019

وبين الفيديو، الملكة إليزابيث وهي تشاهد حفيدها الصغير يحضر مع أبيه، الأمير وليام، حلوى “الكريسماس”.

وقالت الصحيفة: إن العائلة كانت تحضر الحلوى المعروفة باسم “الحلوى الشحمية” أو “البودينغ”، الذي يشير إلى نوع معين من حلويات الكريمة.

وتابعت أن هذه اللقطات سيتم عرضها في رسالة ملكة بريطانيا بمناسبة يوم عيد الميلاد.

وجرى تصوير الفيديو، الأسبوع الماضي، في قاعة خاصة بالموسيقى، داخل قصر بكنغهام.

وينتظر أن تخصص ملكة بريطانيا رسالتها السنوية بشكل أساسي إلى القضايا الوطنية مثل البريكست والانتخابات العامة. فيما لا يتوقع أن تتحدث عن ما حصل للأمير أندرو، الذي تنحى، قبل أيام، عن واجباته العامة بعد “الفضيحة الأخلاقية”.

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