فيديو.. مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين وسط بيروت

المواطن - متابعة

وقعت مناوشات بين الشرطة اللبنانية والمتظاهرين أثناء قطع الطرق الرئيسية وسط بيروت، مساء اليوم الاثنين.

يأتي هذا في الوقت الذي أغرقت فيه الأمطار الغزيرة والسيول، الاثنين، منطقتي الجناح- السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.

وفي منطقة الجناح السان سيمون، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مياه الأمطار اختلطت بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من كمية المياه”.