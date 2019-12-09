فيديو.. مواجهة بين والد أشواق الإيزيدية ومغتصبها الداعشي

المواطن - متابعة

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو وثائقي، وثقت من خلاله مشاهد لمواجهة نارية بين والد أشواق الإيزيدية ومغتصبها الداعشي.

وقال والد الأيزيدية أشواق إن الإسلام بريء مما فعله هؤلاء الدواعش، وأنه لن ينسى حقه وحق أولاده وبناته، وسيقومون برفع قضايا في المحاكم العراقية والدولية لمحاكمة هؤلاء الدواعش.

وأكد أن هناك الآلاف من عائلاته وعائلات الأيزيديين ما زالت مختطفة ومختفية بعد أن اختطفهم الدواعش منذ سنوات، ولمشاهدة مقطع الفيديو (اضغط هنا).

وعرضت قناة العربية الفضائية أيضا مقطع فيديو يعرض مواجهة بين الأيزيدية أشواق حجي، والداعشي، الذي قام باغتصابها في عام 2014.

وبعد أن اختطفها داعش وهي في الرابعة عشر من العمر، الآن تجلس الأيزيدية أشواق وجهاً لوجه مع الداعشي الذي أسرها.

ورفعت الفتاة رأس مغتصبها، قائلة إن هذه كانت أمنيتها منذ 5 سنوات، في الفيديو الذي أذيع عبر شاشة العربية.

ووجهت له سؤالاً: “هل تعلم كم كان عمري عندما اغتصبتني؟ هل ترضى بأن شخصاً في عمر والدك يغتصب أختك؟ وين وديتم أهلي؟”.

وقالت الفتاة الإيزيدية، إنها لن ترضى لمغتصبها الموت بل تتمنى أن يرى العذاب الذي شاهدته، متابعة: “أنا أعيش بسببك بدون أهل وإخوان.. وين وديت أهلي”.