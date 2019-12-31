فيديو.. ميليشيات موالية لإيران تقتحم السفارة الأمريكية بالعراق وتحرقها

المواطن - متابعة

اقتحم عدد من ميليشيا الحشد الشعبي، المعروف ولاؤها لإيران اليوم الثلاثاء، نقطة التفتيش الأولى في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وأشعلوا النار في الجدار الرئيسي للسفارة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن السفير الأمريكي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة بالتزامن مع تطورات الغارات الأمريكية على ميليشيات تابعة لإيران.

وكانت المملكة أكدت أنها تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.

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