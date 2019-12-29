فيديو.. مُعلم يجبر تلاميذه على صفع وجوههم بقسوة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

التقطت كاميرات المراقبة في مدرسة رياض الأطفال، معلمًا يُجبر أكثر من 30 تلميذًا من طلابه على صفع وجوههم مرارًا وتكرارًا.

طالب المُعلم الصيني الأطفال بضرب أنفسهم بأقصى ما يمكن، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يضربهم بنفسه، بحسب وكالة أنباء الصين شينخوا.

وتُظهر اللقطات المتداولة على الإنترنت الأولاد والبنات وهم يضربون أنفسهم بقوة أثناء الوقوف في ثلاثة صفوف، ويظهر المعلم المرتدي قميصًا أزرق اللون وهو يمسك بيد صبي ويصفعه على وجهه بقسوة 3 مرات.

وقالت وكالة الأنباء، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رؤية المعلم وهو يعاقب تلاميذه جسديًا، بينما قالت روضة الأطفال إن الشرطة ألقت القبض عليه.

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