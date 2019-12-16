فيديو.. نجم النصر يورط حمد الله في مخالفة جديدة!

المواطن - مروة نبيل

أشعل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب “مزحة” مع زميله حمد آل منصور.

ونشر حمد آل منصور عبر حسابه الخاص على موقع “سناب شات”، مقطع فيديو لزميله حمد الله وهو يقطع عليه الطريق بسيارته، ليمنعه من المرور، قبل أن يفتح نافذة سيارته، ويظهر مستخدمًا هاتفه الجوال خلال القيادة.

حمد الله يستهتر بالمرور:

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالنجم المغربي بشكل واسع على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت الجماهير بمعاقبته ودشنت هاشتاقًا يحمل اسم حمد الله يستهتر بالمرور وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وأشار المغردون إلى أن حمد الله تجاهل القوانين المرورية وعطل حركة سير السيارات، الأمر الذي يترتب توقيع مخالفات مالية عليه، وطالبوه بأن يكون قدوة خاصة أنه نجم رياضي.

وأكد رواد “تويتر”، أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد عبدالرزاق حمد الله سيساهم في زيادة تصرفاته الخارجة عن القانون خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى التي تُثير الجدل لنجم النصر.

وكان حمد الله قد اشتبك مع موظفة أمن برتبة عسكرية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لرفضه مرور زوجته الحامل عبر جهاز التفتيش، لتتحول الأزمة إلى النيابة العامة؛ قبل أن يتصالح الطرفان، وتسقط القضية نهائيًّا.