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قدم واحد من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، وهو ستيفن هوكينغ، نصيحة رائعة، في محاضرة له تحدث فيها إلى حشد بلغ 400 شخص، جاؤوا ليشهدوا محاضرته حول امتنانه لما حققه من إنجازات في حياته، وتحديه لمرضه، ليكون مصدر إلهام للذين يعانون من الاكتئاب الناجم عن ضغوط الحياة أو الأمراض الصعبة، ولاسيما الذين يعيشون بداء التصلب الضموري العضلي الجانبي أو ASL، حسب موقع الإندبندنت البريطاني.

قال هوكينغ: رسالة هذه المحاضرة هي أن الثقوب السوداء ليست سوداء كما تُرسم، هي ليست السجون الأبدية كما اعتقدنا ذات مرة، يمكن للأشياء الخروج من وإلى الثقب الأسود، وربما إلى عالم آخر، فإذا كنت تشعر أنك في حفرة سوداء، لا تستسلم أبدًا؛ فحتمًا هناك مخرج.

وتابع: على الرغم من أنه كان مؤسفًا تشخيصي بداء التصلب الضموري العضلي الجانبي، لكني كنت محظوظًا جدًّا في كل شيء آخر تقريبًا، كنت محظوظًا للعمل في الفيزياء النظرية، وتواجدي في وقت رائع في الدنيا، الفيزياء واحدة من المناطق القليلة التي لم يعد فيها مرضى إعاقة.

واستطرد هوكينغ: من المهم أيضًا ألا تُصبح ناقمًا على الحياة، مهما ضاقت عليك، إذا لم تستطع أن تضحك على نفسك وعلى الحياة أحيانًا، ستخسر كل الأمل، عندها تُصبح ذا إعاقة بالفعل.

وكان العالِم هوكينغ تعرض جسده لهجوم من قِبل مرض التصلب الضموريّ العضلي الجانبي، في الـ21 من عمره، وهو مرض يصيب الأعصاب الحركيّة الموجودة في الدماغ وفي الحبل الشوكي ويتسبّب في إتلافها، مما ينجم عنه تأثير كبير على القدرة الحركيّة للإنسان، فتبدأ حركته بالانخفاض وبشكل تدريجيّ مستمر إلى أن يصاب الإنسان بالشلل ولا يعود قادرًا على تحريك عضلاته، ومن ثُمّ ينخفض معدّل العمر المتوقع له، ولكنه خالف توقعات الأطباء التي أشارت إلى أنه لن يستمر لأكثر من عامين، وتُوفي عن عمر يناهز الـ76 عامًا.

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