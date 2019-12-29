فيديو.. هذا ما عثر عليه رجال الأمن بحوزة خلية الدمام الإرهابية
مقتل عنصرين وضبط ثالث وإحباط تفجير مركبة مفخخة

فيديو.. هذا ما عثر عليه رجال الأمن بحوزة خلية الدمام الإرهابية

2019/12/29
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

نجحت رئاسة أمن الدولة في إحباط عملية إرهابية في الدمام كان سيتم خلالها تفجير مركبة بعد زرع عبوة ناسفة من مادة RDX شديدة الانفجار والذي يعتبر واحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.

وتمكنت الجهات الأمنية من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 4 1441هـ، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.


كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية.

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