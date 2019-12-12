فيديو.. هكذا ودعت جامعة #الجوف مديرها بعد 8 سنوات

المواطن - الجوف

ودعت جامعة الجوف مديرها الدكتور إسماعيل البشري بطريقة مبتكرة، نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 8 سنوات قضاها في خدمة الجامعة والطلاب.

ووثق مقطع فيديو تنظيم عرض من طلاب الكشافة وأطلقوا الأهازيج لتوديع المدير السابق للجامعة.

وكان مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، قد غرد عبر حسابه في تويتر، معلنا وداع الجامعة بعد خدمة ثمانية أعوام مديراً لها.

وقال “البشري” : “تشرفت لمدة ثماني سنوات بثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين بتعييني مديراً لجامعة الجوف، كان ذلك التشريف يحملني أمانة التكليف، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى لخدمة ديني ومليكي ووطني، وكنت محظوظاً بالدعم الكبير من قبل الأمراء الذين تولوا قيادة هذه المنطقة.