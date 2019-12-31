فيديو.. هيئة الإذاعة الأمريكية تستكشف سحر مدينتي الرياض وجدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عرض الموقع الأمريكي abc شيكاغو التابع لهيئة الإذاعة الأمريكية، مقطعَي فيديو، يوثقا أبرز المغامرات الشيقة في الرياض وجدة، بالإضافة إلى الوجبات المحلية الشهية، والأنشطة الأخرى.

Explore the Beautiful City of Riyadh, Saudi Arabia Take a thrilling ATV adventure over majestic sand dunes, get a taste of the delicious local cuisine, and celebrate the night away at a massive festival in Riyadh, the capital city of Saudi Arabia!

وجاء في وصف الفيديو عن الرياض: قم بمغامرة مثيرة على دراجة رباعية على الكثبان الرملية المهيبة، وتذوق المأكولات المحلية اللذيذة، واحصل على ليلة في مهرجان ضخم في الرياض.

ويبرز الفيديو أهم المواقع في الرياض سواء التاريخية أو الطبيعية واصفًا المملكة بأنها أرض الكنوز الخفية.

أما عن جدة فقال: استكشف موقع التراث العالمي لليونسكو الذي يعود للقرن السابع، يمكنك اجتياز الصحراء في رحلة لا تُنسى على الجمال، ولعب الغولف على طول مياه البحر الأحمر الدافئة، هنا جدة ثاني أكبر مدينة في المملكة.

Experience Vivid History and Fun in Jeddah, Saudi Arabia Explore a 7th century UNESCO World Heritage Site, traverse the desert on an unforgettable camel ride, and golf along the warm waters of the Red Sea in Jeddah, the second largest city in Saudi Arabia!

تابعنا على تواصل معنا على