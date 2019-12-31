فيديو.. هيئة الإذاعة الأمريكية تستكشف سحر مدينتي الرياض وجدة
المملكة.. أرض الكنوز الخفية

فيديو.. هيئة الإذاعة الأمريكية تستكشف سحر مدينتي الرياض وجدة

2019/12/31
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

عرض الموقع الأمريكي abc شيكاغو التابع لهيئة الإذاعة الأمريكية، مقطعَي فيديو، يوثقا أبرز المغامرات الشيقة في الرياض وجدة، بالإضافة إلى الوجبات المحلية الشهية، والأنشطة الأخرى.

Explore the Beautiful City of Riyadh, Saudi Arabia

Take a thrilling ATV adventure over majestic sand dunes, get a taste of the delicious local cuisine, and celebrate the night away at a massive festival in Riyadh, the capital city of Saudi Arabia!

وجاء في وصف الفيديو عن الرياض: قم بمغامرة مثيرة على دراجة رباعية على الكثبان الرملية المهيبة، وتذوق المأكولات المحلية اللذيذة، واحصل على ليلة في مهرجان ضخم في الرياض.

ويبرز الفيديو أهم المواقع في الرياض سواء التاريخية أو الطبيعية واصفًا المملكة بأنها أرض الكنوز الخفية.

أما عن جدة فقال: استكشف موقع التراث العالمي لليونسكو الذي يعود للقرن السابع، يمكنك اجتياز الصحراء في رحلة لا تُنسى على الجمال، ولعب الغولف على طول مياه البحر الأحمر الدافئة، هنا جدة ثاني أكبر مدينة في المملكة.

Experience Vivid History and Fun in Jeddah, Saudi Arabia

Explore a 7th century UNESCO World Heritage Site, traverse the desert on an unforgettable camel ride, and golf along the warm waters of the Red Sea in Jeddah, the second largest city in Saudi Arabia!

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • 5 مزايا لجهاز الخدمة الذاتية لدى الجوازات
    •
  • التجارة تُشهر بمواطن باع أدوات كهربائية مخالفة بالرياض
    •
  • شيرين تعتذر عن تصريحاتها في موسم الرياض: أنا آسفة
    •
  • مجلة طبية عالمية تشيد بنجاح حالة نادرة بمستشفى الملك خالد
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :