فيديو.. هيئة الإذاعة الأمريكية تستكشف سحر مدينتي الرياض وجدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عرض الموقع الأمريكي abc شيكاغو التابع لهيئة الإذاعة الأمريكية، مقطعَي فيديو، يوثقا أبرز المغامرات الشيقة في الرياض وجدة، بالإضافة إلى الوجبات المحلية الشهية، والأنشطة الأخرى.

Take a thrilling ATV adventure over majestic sand dunes, get a taste of the delicious local cuisine, and celebrate the night away at a massive festival in Riyadh, the capital city of Saudi Arabia!