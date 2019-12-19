فيديو.. وزير الحج: المملكة تنفق بسخاء لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن إن التحول الرقمي سهّل قدوم الحاج والمعتمر للحرمين الشريفين.

وأكد بنتن في لقاء على قناة الإخبارية في الوقت ذاته أنه لا توجد أية عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين.

فيديو | وزير الحج والعمرة لـ #الإخبارية: لا يوجد أي عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين pic.twitter.com/MiAdY0rXS0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2019

وأوضح إن قرار القدوم للحج أو العمرة هو قرار “شخصي” وعملية سهلة يمكن أن ينفذها أي شخص من جواله، مبينًا أن الوزارة منظومة ضمن 35 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجاج، وعلى أن يحصل الحاج على الخدمة الراقية.

وأضاف أن المملكة تنفق بسخاء على مشاريع ضخمة بمقاييس عالمية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن توسعة المسجد الحرام تستوعب مليوني مصلٍّ، وأكثر من 120 ألف طائف في الساعة.

معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن، في لقاء خاص مع الإخبارية:

تنفق المملكة بسخاء على مشاريع ضخمة بمقاييس عالمية لخدمة #ضيوف_الرحمن ، وتوسعة المسجد الحرام تستوعب مليوني مصلٍّ، وأكثر من ١٢٠ ألف طائف في الساعة pic.twitter.com/fvbHbsOmmJ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 18, 2019

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