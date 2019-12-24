فيديو.. وزير الطاقة في حقل الوفرة بعد توقيع اتفاقية استئناف الإنتاج

المواطن - الرياض

وصل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يرافقه وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إلى مقر العمليات المشتركة في حقل الوفرة بعد توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة.

وكانت المملكة وقعت مع دولة الكويت اليوم الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، كما وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة التفاهم مع نظيره الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي.

وقد أكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم يعد تجسيدًا للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والتوجيهات السامية من لدنهما وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد تم هذا الإنجاز التاريخي عبر التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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