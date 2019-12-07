فيديو.. وزير الطاقة: من لم يكتتب في أرامكو سيعض أصابع الندم
نجاح الاكتتاب يعكس مكانة الاقتصاد السعودي

فيديو.. وزير الطاقة: من لم يكتتب في أرامكو سيعض أصابع الندم

2019/12/08
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن نجاح اكتتاب أرامكو يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد المملكة، ويعزز المنهج الاقتصادي للدولة ومكانة الشركة.

وقال الوزير، في تصريحات لقناة العربية: إن كل من لم يكتتب في أرامكو سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعه للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة.

ووصف الطرح العام الأولي الناجح بأنه كان يوم الفخر في حياته المهنية، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

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هيفاء اليحيى
ضيف
هيفاء اليحيى

والله ما اتوفرت معاي الفلوس كان انا اول من يكتتب اقولها وانا صادقة والله

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3 ساعة
سعودي
ضيف
سعودي

الله الغني عنها

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16 ساعة


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