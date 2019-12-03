فيديو وصور.. ارتفاع قتلى حادثة الحافلة بتونس إلى 26
تقل عدداً من الطلبة والتلاميذ

فيديو وصور.. ارتفاع قتلى حادثة الحافلة بتونس إلى 26

2019/12/03
الساعة 9:37 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة حادثة سقوط حافلة في وادي كانت تقل طلبة وتلاميذ بين محافظتي جندوبة وباجة شمال غرب تونس إلى 26 قتيلاً.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن 17 شخصًا أصيبوا بجروح كذلك في الحادثة التي وقعت في منطقة جبلية يرتادها السياح التونسيون.

وكانت الحافلة متجهةً من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم الجبلية، التي كثيراً ما يرتادها سياح الداخل، وأفادت وزارة الداخلية التونسية أن الحافلة “سقطت في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي”.

وتوجه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد لاحقًا إلى الموقع وسط ردود فعل شعبية غاضبة بسبب انعدام الصيانة الدورية للطرقات الرئيسية داخل البلاد.

  

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