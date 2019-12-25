فيديو وصور.. الآلاف يشيعون قايد صالح : وداعًا أسد الجزائر

المواطن - متابعة

أسد الجزائر، الرجل الذي قاد البلاد في ظروف صعبة، رجل المرحلة الصعبة.. كانت هذه بعض الأوصاف التي أطلقها الجزائريون على رئيس هيئة الأركان الراحل أحمد قايد صالح الذي توفي يوم الاثنين الماضي.

ومنذ الصباح الباكر تجمع آلاف الجزائريين للمشاركة في تشييع الفريق أحمد قايد، وذلك بعد أن أدوا عليه صلاة الميت بعد صلاة الظهر اليوم بمربع الشهداء ودفن في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائر فيما أقيمت صلاة الغائب في كافة مساجد الجزائر.

وانطلق الموكب الجنائزي من قصر الشعب باتجاه مقبرة العالية فيما اصطف الجزائريون على جوانب الطرق، في جو مهيب ساده الحزن ويطبعه الخشوع.

وتوافد الجزائريون من مختلف الأعمار قادمين من كل الولايات، حاملين الراية الوطنية، إلى قصر الشعب حيث وضع جثمان الفقيد مسجى بالعلم الوطني ليلقوا النظرة الأخيرة ويقرأون الفاتحة ترحمًا على روحه.

وأعلنت الجزائر الحداد الرسمي لمدة 3 أيام فيما ظهر على القنوات التلفزيونية شريط يحمل كلمة وداعًا أسد الجزائر.

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