فيديو وصور.. قتلى بهجوم صاروخي استهدف حفلاً عسكرياً باليمن
اتهامات لميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ

فيديو وصور.. قتلى بهجوم صاروخي استهدف حفلاً عسكرياً باليمن

2019/12/29
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

أفادت مصادر مطلعة، بسقوط 7 قتلى، كحصيلة أولية، وعدد كبير من الجرحى، بتفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9.

وأعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع عن القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم.

فيما أشارت مصادر إلى أن التفجير بسبب صاروخ حوثي أُطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع، وفقا لـ”العربية”.

وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بعد استدراجهم.. مصرع حوثيين في كمين محكم بالضالع
    •
  • فيديو.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بالضالع وصعدة
    •
  • لغم حوثي غادر يصيب 5 مدنيين في الضالع بجروح بليغة
    •
  • الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة إيرانية شمال حجة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :