فيديو وصور.. قتلى بهجوم صاروخي استهدف حفلاً عسكرياً باليمن

المواطن - متابعة

أفادت مصادر مطلعة، بسقوط 7 قتلى، كحصيلة أولية، وعدد كبير من الجرحى، بتفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9.

صاروخ حوثي مسير على عرض عسكري في معسكر الصمود #الضالع خلف شهداء وجرحى حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/9tGAxIaKke — خالد عدن (@Wadhah88940630) December 29, 2019

وأعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع عن القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم.

فيما أشارت مصادر إلى أن التفجير بسبب صاروخ حوثي أُطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع، وفقا لـ”العربية”.

وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم.

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