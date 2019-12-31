فيديو وصور.. موالون لإيران يحاولون اقتحام سفارة أمريكا ببغداد

المواطن - متابعة

هاجم محتجون عراقيون موالون لإيران، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدف الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، وأحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة.

مشاهد قبل قليل لمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في #بغداد pic.twitter.com/6MmPlP0u69 — الحدث (@AlHadath) December 31, 2019

وأظهرت لقطات مصورة من هناك قيس الخزعلي وهادي العامري، زعيمي ميليشيا العصائب وبدر، يقودان اقتحام السفارة الأميركية، وفقاً لـ”العربية”.

كما انضم أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني لمحاولات اقتحام السفارة الأميركية.

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وقام المحتجون برشق السفارة الأميركية بالحجارة، يأتي ذلك بعد قليل من توافد أنباء عن مغادرة السفير الأمريكي ماثيو مويلر ومن تبقى من موظفي السفارة غبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.

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