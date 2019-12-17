فيديو.. وصول الهلال إلى استاد خليفة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى استاد خليفة الدولي في الدوحة، استعدادًا لمواجهة فلامنغو البرازيلي.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمغادرة لاعبي الزعيم إلى استاد خليفة الدولي لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على فلامنغو البرازيلي، ليكون أول ناد سعودي يفوز على فريق لاتيني ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال

وأعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم الرسمية في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جامغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، جيوفينكو وجوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال ضد فلامنغو اليوم كل من؛ محمد الواكد، نواف الغامدب، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، حسن كادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، وعمر خربين.