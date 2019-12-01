فيديو.. وصول فريق ياسر القحطاني إلى الملعب

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، فريق ياسر القحطاني إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، استعدادًا لانطلاق مباراة اعتزال نجم الهلال السابق.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول ياسر القحطاني إلى الملعب، وغرفة الملابس وقمصان اللاعبين في مباراة الاعتزال.

ومن المقرر أن يخوض ياسر القحطاني شوطًا مع فريقه المكون من أصدقائه تحت قيادة مدرب الزعيم السابق، الأرجنتيني رامون دياز، وشوطًا مع نجوم نادي الهلال.

وسيشارك في فريق ياسر القحطاني Y 20 كل من: ” سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي كريستيان ويلهامسون، ميريل رادوي، لي يونجيبو، عمر عبد الرحمن ” عموري”.

ويتواجد في حفل اعتزال ياسر القحطاني العديد من نجوم العالم، ومنهم الهولندي روبن فان بيرسي، الإيطالي أندريا بيرلو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الكاميروني صامويل إيتو.