فيديو.. وفاة 22 وإصابة 21 في انقلاب حافلة بـ #تونس

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية وفاة 22 شخصًا وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية صباح اليوم بمنطقة عين السنوسي.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن الحافلة كانت تقل 43 شخصًا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادٍ بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

ولفت البيان، إلى أنه تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية، وتمثلت الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصًا وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الإسعافات.

وأشار البيان، إلى أنه تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الإطار الطبي الضروري لذلك وأنه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية.