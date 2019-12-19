فيديو يكشف السر وراء غمزة السويكت

المواطن - محمد سمعه

انتشر مقطع فيديو متداول لصفوان السويكت رئيس نادي النصر عبر موقع ” تويتر” وهو يُرسل رسالة خاصة لجماهير أصفر العاصمة عبر غمزته، وذلك بعد فوز النصر اليوم على العدالة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال حديثه في الفيديو المتداول عبر ” تويتر” رد السويكت على تساؤل أحد الجماهير النصراوية حول وعده لجماهير العالمي فرد مبتسمًا وبغمزة في مشهد أثار التفاؤل لدى النصراويين حول مستقبل العالمي.

وترى جماهير النصر أن السر وراء الغمزة، سيكون تعاقد النصر مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات بالفترة المقبلة.

ونجح نادي النصر في الحفاظ على صدارته لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على العدالة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

وتقدم نادي النصر بهدفين في الشوط الأول عبر كل من المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو دي باولا في الدقيقتين الـ16 والـ43.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي النصر من إضافة الهدف الثالث عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثية دون رد، ليُصبح رصيد العالمي بعد الفوز 26 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان نادي النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، بفارق نقطة عن نادي الهلال.

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