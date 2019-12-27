فيديو يكشف تفاصيل أزمة الهلال ودعم المليار ونصف

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل في الفترة السابقة، عندما تحدث عن تقييمه لنادي الهلال بأنه فريق يستاهل مليار ونصف المليار ريال كقيمة تسويقية، حيث فهم البعض أنه يريد من الهيئة العامة للرياضة دعم الفريق الهلالي بمليار ونصف المليار ريال.

وقال الإعلامي خالد أبو غانم في هذا السياق لـ برنامج الملعب الأخضر: كذبة المليار والنصف أُطلقت من قبل الإعلام الهلالي وإعلام الأندية الأخرى، ليس لهم أي علاقة بهذه الكذبة.

وعلى الفور حرص وليد الفراج على توضيح حقيقة تصريحاته قائلًا في حلقة الأمس من برنامج الدوري مع وليد: قلت سابقًا إن تقييمي لقيمة فريق الهلال هي مليار ونصف، ولكن هناك أشخاص اعتبروا هذا الحديث وكأنه مصدر رسمي ويُطالبون برد رسمي من الهيئة والهلال، “خذ الكلام كله ولا تحور على مزاجك”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نفى من قبل تخصيص مليار ونصف لدعم نادي الهلال، مضيفًا أن الدعم متساوٍ وواحد لكل الأندية.

وأكد رئيس هيئة الرياضة أن الهلال تم دعمه بعد الفوز بدوري أبطال آسيا بجانب دعم فريق اليد بنادي الوحدة بعد التأهل لنهائي البطولة الآسيوية.

وفي وقت سابق، كشف رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام عن حقيقة تقديم الهيئة دعمًا خاصًّا لنادي الهلال قيمته مليار ونصف المليار ريال، بعدما ترددت شائعات حول هذا الأمر.

وفور سؤال رجاء الله السلمي من أحد الإعلاميين في برنامج ”الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية حول دعم المليار ونصف المليار للهلال، قال وكيل هيئة الرياضة: بإمكانك سؤال إدارة الهلال حول دعم المليار نصف المليار، ولكنني سأجيب عن الجزء الذي يخص هيئة الرياضة بأن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا؛ لأن سياسة الهيئة هي دعم موحد وبالتساوي لجميع الأندية، ولهذا قمنا بعقد مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية خلال الفترة الماضية.

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