فيديو يُثير الجدل حول انتقال المولد إلى #النصر

المواطن - مروة نبيل

لا زالت أنباء رحيل النجم فهد المولد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والانتقال إلى النصر، خلال الفترة المقبلة مستمرة حتى الآن.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأحد الجماهير مع النجم فهد المولد وهو يسأله: “نشوفك نصراوي”، ليرد اللاعب قائلًا: “إن شاء الله”، الأمر الذي أثار قلق الجمهور حول رحيله عن الاتحاد.

وسبق أن انتشرت قبل بضعة أيام أنباء عن انضمام فهد المولد إلى النصر بعد عودته من الإيقاف، إلا أن مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد يحيى بخش نفى هذه الأنباء عبر حسابه على “تويتر”.

وقال: “انتشرت أخبار على انتقال نجم الاتحاد فهد المولد إلى أحد الأندية، أحب أنوه بأن هذا الكلام غير صحيح، وعقد اللاعب فهد المولد سارٍ حتى 2022، وإدارة الاتحاد متمسكة بنجومها وداعمة لهم في الحضور والغياب، كل التوفيق والأماني للنمر فهد المولد ويعود لنا أقوى”.

يُذكر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد قد عوقب بالإيقاف لمدة عام واحد، في التاسع من شهر مايو الماضي، وذلك بعد ثبوت تناوله المنشطات.