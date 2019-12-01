فيصل بن فرحان: اكتتاب أرامكو يحفز الإصلاح الاقتصادي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لصحيفة نيكي في طوكيو، يوم الجمعة، إن خطة المملكة للحد من اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، مثال يُحتذى به لكل الدول المجاورة الغنية بالنفط.

وناقش الأمير فيصل، في حواره مع أكبر صحيفة مالية في العالم، خطط الاكتتاب والأولويات الدبلوماسية للمملكة.

أشارت الصحيفة إلى أن المملكة تمضي قُدما في اكتتاب شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو؛ لجمع الأموال من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية جديدة في إطار رؤية 2030 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير فيصل إن الاكتتاب العام يجعل أرامكو أكثر شفافية للمواطنين السعوديين واللاعبين الأجانب على حد سواء، متابعًا: اكتتاب أرامكو يحفز بلا شك الإصلاح الاقتصادي الذي تصبو إليه المملكة وسيساعدنا أيضًا في دفع تنوعنا الاقتصادي إلى الأمام.

اهتمام العالم بالمملكة:

أكد الأمير فيصل بن فرحان على أن المستثمرين الدوليين مهتمين للغاية بالمملكة، وظهر ذلك في مؤتمر دافوس الصحراء الذي استضافته الرياض في أكتوبر، وحضره 6500 مستثمر من جميع أنحاء العالم.

وتابع: أعتقد أن هذا يظهر بوضوح كبير أن الأعمال التجارية العالمية مهتمة بالمملكة وترغب في التعامل مع المملكة، ونحن بالطبع سعداء بالقيام بأعمال تجارية مع العالم.

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين:

حضر الأمير فيصل، اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث ترأس المملكة مجموعة العشرين في العام المقبل، وتواصل المناقشات حول الضرائب الرقمية وغيرها من الموضوعات.

وحدد الأمير 3 مواضيع أخرى تخطط المملكة للتركيز عليها، الأول هو تمكين جميع عناصر المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب ورجال الأعمال.

وتابع: المفتاح الآخر الذي سنركز عليه هو التحديات البيئية، سواء كان ذلك في التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري، والتعامل مع آثار ندرة المياه، وإزالة الغابات، أما الموضوع الثالث هو التجارة الحرة.

فلسطين:

في سياق آخر، اختتم الأمير فيصل حواره مع صحيفة نيكي، متناولًا قرار الولايات المتحدة الأخير بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلًا: هذا القرار غير مجدٍ، ويزيد من احتمال ألا نجد حلًا للنزاع.