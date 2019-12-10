فيفا يستعد ذكريات كأس العالم للأندية بمشاركة #النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللغة العربية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، العديد من المعلومات عن النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن حساب فيفا باللغة العربية على “تويتر”، عن المشاركين في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية والترتيب النهائي للبطولة التي أُقيمت في البرازيل عام 2000 خلال الفترة من 5 يناير حتى 14 من الشهر ذاته، بمشاركة 8 فرق.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي باللقب، فيما حل فاسكو دي جاما البرازيلي على المركز الثاني، وحصل كلوب نيكاكسا المكسيكي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2000.

وحل ريال مدريد الإسباني رابعًا، وتواجد مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الخامس، فيما حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على المركز السادس في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، كما توج بجائزة اللعب النظيف.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المركز السابع، فيما حل ساوث ميلبورن الأسترالي ثامنًا في الترتيب النهائي لمنافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي ستُقام في قطر، ستنطلق، يوم غد الأربعاء، بمواجهة السد وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، فيما يبدأ الهلال مشواره، يوم السبت، بلقاء الترجي التونسي.