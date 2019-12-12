فيفا يستعيد ذكريات #الاتحاد المونديالية

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية.

ونشر حساب فيفا الرسمي باللغة العربية، صورة للعميد في المونديال، وعلق قائلًا: “فريق الاتحاد السعودي الذي شارك في النسخة الثانية من كأس العالم للأندية FIFA وأنهاها في المركز الرابع.. (11 ديسمبر 2005، طوكيو)”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري أبطال آسيا 2005 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على العين الإماراتي، ليُشارك في بطولة كأس العالم للأندية ويُقدم أداء جيدًا.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية 2019 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عقب فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.