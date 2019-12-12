فيفا يسلم #الهلال شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، شهادة احتفال بذكرى مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لقائد الفريق، محمد الشلهوب أثناء تسلم الشهادة، وذلك خلال اجتماع عقده فيفا مع لاعبي الزعيم وأجهزته الفنية والإدارية والطبية.

وعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعًا تعريفيًا وتنسيقيًا مع بعثة نادي الهلال اشتمل على شرح عدد من الجوانب التنظيمية المتعلقة بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة بالأمس، استعدادًا لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي انطلقت منافساتها، مساء الأربعاء.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.