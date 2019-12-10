فيفا يكشف سر تصميم كأس مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللغة العربية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سر تصميم كأس مونديال الأندية قبل انطلاق نسخة 2019.

وأوضح أن تصميم الكأس 6 أعمدة متداخلة، ترمز إلى الفرق الستة المشاركة، وهيكل معدني منفصل يشير إلى المضيف، والجميع يحمل الكرة الأرضية على شكل كرة قدم، وهو شكل يميز جميع كؤوس فيفا.

وتابع حساب فيفا الرسمي: “الانحناء الأنيق للأعمدة يمثل القوة والصفات الرياضية اللازمة للمشاركة في البطولة ويصف الطاقة التنافسية بين المشاركين”.

مونديال الأندية:

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الهلال بطل دوري أبطال آسيا.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في مونديال الأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.