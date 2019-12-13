فيفا يُحذر #الترجي من إبداع جيوفينكو

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمستوى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، محذرًا الترجي الرياضي التونسي من تحركات اللاعب الإيطالي وتسديداته.

وسلط فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الضوء على جيوفينكو باعتباره واحدًا من أبرز اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال فيفا في تقرير، اليوم الجمعة: “عرف الداهية الإيطالي، المتألق سابقًا في الدوري الإيطالي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي، كيف يخطف الأضواء أينما حلّ وارتحل”.

وتابع: “فقد اشتهر (النملة الذرية) بقدرته الفذة على الإبداع سواء عندما تكون الكرة في حوزته أو عندما ينطلق كالسهم. سيكون لدى الترجي التونسي شيء واضح للغاية قبل صافرة البداية: الركلات الثابتة ستشكل خطرًا كبيرًا على مرماه”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم غد السبت، في أولى مباريات الفريقين بمنافسات كأس العالم للأندية.