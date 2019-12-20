فيفا يُحذر الهلال من خطورة روجيليو فونيس

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمستوى مهاجم مونتيري المكسيكي روجيليو فونيس، محذرًا لاعبي الفريق الأول بنادي الهلال من خطورته.

ويلعب الهلال ضد مونتيري المكسيكي، عند الساعة 5:30 مساء يوم غد السبت، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال فيفا: “يلعب روجيليو فونيس كقلب هجوم تقليدي، فيكون دائمًا كالسم القاتل في دفاع الخصوم، وهو ما فعله أمام ليفربول لما كان في المكان المناسب لتسجيل ثاني هدف له في ثاني مباراة في كأس العالم للأندية 2019”.

وتابع فيفا في تقرير، اليوم الجمعة: “فضلًا عن تسجيله الهدف 100 في مشواره مع نادي مونتيري المكسيكي، فهو لاعب يستحق المتابعة، ويطمح لتسجيل أهداف أخرى أمام الهلال في لقاء المرتبة الثالثة، لما لا لإنهاء البطولة كأفضل هداف”.

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