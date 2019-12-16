فيفا يُحذر فلامنغو من خطورة جوميز

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمستوى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بافيتيمبي جوميز، محذرًا فلامنغو البرازيلي من تحركات المهاجم الفرنسي.

وسلط فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الضوء على جوميز باعتباره واحدًا من أبرز لاعبي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال فيفا: “قاد هدفه الفريق السعودي إلى الدور نصف النهائي.. دخل جوميز، هداف دوري أبطال آسيا، بديلًا في الدقيقة 65، وبعد 8 دقائق فقط نجح في هزّ الشباك بعدما رفع الكرة فوق رأس المدافع ليسجل هدف الفوز”.

وتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقرير، اليوم الاثنين: “فإن حظوظ الهلال لمباغتة فلامنغو تمرّ عبر تألق المهاجم الفرنسي”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي التونسي بهدف جوميز، وسيواجه فلامنغو في الدور نصف النهائي، مساء يوم غد الثلاثاء.