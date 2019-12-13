فيلانويفا: أرغب في الاستمرار مع #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تمنى التشيلي كارلوس فيلانويفا الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بعمل المدير الفني الهولندي تين كات مع العميد.

وقال النجم التشيلي: “أعتقد أننا نعمل بشكل جيد مع المدرب الهولندي الجديد، فزنا معه في ثلاث مباريات، المدرب يعمل بجهد كبير معنا، نتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”.

وأضاف فيلانويفا خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أتمرن بكل اجتهاد، وإذ احتاجني المدرب 20 دقيقة أو مباراة كاملة، فأنا جاهز، سأعطي مجهودي بنسبة 100 %”.

واختتم فيلانويفا تصريحاته قائلًا: “أود الاستمرار مع الاتحاد، لقد قضيت فترة جميلة مع الفريق، سأجتهد للبقاء هنا، وممتن لجماهير الاتحاد وأشعر بكل الحب من قبلهم في كل مباراة، وهذا يسعدني وأشكرهم بشدة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.