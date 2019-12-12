فيلم رعب لـ جروس في #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، قلقه مؤخرًا وذلك بسبب إصابة أكثر من لاعب في النادي الأهلي.

وبعد إصابة عمر السومة وسعيد المولد والحارس محمد العويس والجزائري يوسف بلايلي، أصبح جروس يعيش في فيلم رعب بسبب تأثر نتائج الراقي لكثرة إصابات نجومه.

حيث من المتوقع غياب معظمهم لمدة تصل إلى شهر وشهرين، والراقي سيخوض مباريات مهمة في بطولة الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه من المنتظر استدعاء بعض من لاعبي الأهلي للمشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن كثرة الإصابات واستدعاء اللاعبين سيورط جروس في إيجاد العناصر البديلة لتجنب تعرض الأهلي للخسارة في المباريات.

وكان جروس تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وسيواجه الأهلي، نادي ضمك في الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام المباراة يوم 19 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري الدولي عمر السومة الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر عمر السومة صورة له عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا لكل الذين سألوا واطمأنوا عليّ قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات”.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بالفتاق الرياضي، وأجرى عملية جراحية مؤخرًا في مدينة ميونيخ الألمانية على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق، وتكللت بالنجاح.